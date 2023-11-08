Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından değişim ve istifa tartışmalarıyla çalkalandı.
Tepkilerin merkezinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
Gemi ve liman çıkışlarıyla 6 ay boyunca koltuğu bırakmamak için her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha sığdırdı.
13,5 yıllık koltuğunu kaybetti
CHP'de 38. Olağan Kurultay kapsamında cumartesi günü yapılan genel başkanlık seçiminde 13,5 yılı aşkın süredir koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı seçimleri kaybetti.
Parti Özgür Özel'e emanet
Böylelikle Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi ve partinin dümeni Özgür Özel'e emanet edildi.
Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralacak
CHP'de kurultayda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek törenle bugün görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.
Özel Ailesi'nden Kılıçdaroğlu Ailesi'ne ziyaret
Devir teslim töreni öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.
Özel ve eşi, ziyarete bir demet çiçekle geldi.
Kılıçdaroğlu kapıda karşıladı
Kılıçdaroğlu, Özel'i ve eşini kapıda karşıladı.
Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.
"Evlerinde kahvelerini içeceğiz"
Dün memleketi Manisa'ya giden Özel, bugünkü devir teslim için şunları söylemişti:
Eşim Didem ile birlikte yarın sabah Ankara’ya gidiyoruz. Didem bir günlük eczaneyi bırakacak. Sabah Ankara’ya gidiyoruz, öğle saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde kahvelerini içiyoruz sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız.
"Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak"
Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası Özel ve eşini kapıyı kadar uğurladı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu ve eşini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek şunları söyledi:
Bundan sonra da ilerleyen süreçte hem ailecek hem de Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum; Sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra bir açıklama yaparız.
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