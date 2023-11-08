CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşinden Kılıçdaroğlu Ailesi'ne ziyaret CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gitti. Bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi CHP'nin eski ve yeni liderleri bir araya geldi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından değişim ve istifa tartışmalarıyla çalkalandı.

Tepkilerin merkezinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Gemi ve liman çıkışlarıyla 6 ay boyunca koltuğu bırakmamak için her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık kariyerine bir yenilgi daha sığdırdı.

13,5 yıllık koltuğunu kaybetti

CHP'de 38. Olağan Kurultay kapsamında cumartesi günü yapılan genel başkanlık seçiminde 13,5 yılı aşkın süredir koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı seçimleri kaybetti.

Parti Özgür Özel'e emanet

Böylelikle Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi ve partinin dümeni Özgür Özel'e emanet edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralacak

CHP'de kurultayda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek törenle bugün görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.

Özel Ailesi'nden Kılıçdaroğlu Ailesi'ne ziyaret

Devir teslim töreni öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Özel ve eşi, ziyarete bir demet çiçekle geldi.

Kılıçdaroğlu kapıda karşıladı

Kılıçdaroğlu, Özel'i ve eşini kapıda karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

"Evlerinde kahvelerini içeceğiz"

Dün memleketi Manisa'ya giden Özel, bugünkü devir teslim için şunları söylemişti:

Eşim Didem ile birlikte yarın sabah Ankara’ya gidiyoruz. Didem bir günlük eczaneyi bırakacak. Sabah Ankara’ya gidiyoruz, öğle saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde kahvelerini içiyoruz sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız.

"Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak"

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası Özel ve eşini kapıyı kadar uğurladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu ve eşini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek şunları söyledi: