ensonhaber.com

Türkiye, sandık başına gidiyor..

CHP'de yerel seçim hazırlıkları adaylık tartışmalarının gölgesinde devam ederken, Eskişehir'de aday tanıtım toplantısı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı program, yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in biyografisi ile başladı.

Toplantıda veda konuşması yapan Yılmaz Büyükerşen ile Özel arasında duygusal anlar yaşandı.

Büyükerşen'in elini öptü

Özgür Özel, Eskişehir'i 25 yıl yöneten Yılmaz Büyükerşen'i elini öperek sarıldı.

"Yılmaz Hoca'nın bundan sonra bir eli Eskişehir'de bir eli CHP'de olacak"

"Yılmaz Hoca’ya minnetlerimizi, Ayşe Hanım’a da başarı dileklerimizi yürekten iletiyoruz. Başaracak, buna inanıyoruz" diyen Özgür Özel, Büyükerşen'in yeni görevini de açıkladı:

Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak, ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen’in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde, bir eli Türkiye’deki CHP’li belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum.



İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara’da bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştay yerel seçim sürecinin değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen; Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelerin yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, yapılan iyi projelerin diğer belediyelerde de uygulanması, hizmetlerin standardizasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili CHP’nin oluşturduğu yeni kurulun Genel Koordinatörü’dür.