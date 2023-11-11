İHA

CHP'de kurultay süreci sona erdi ve yeni genel başkan belli oldu.

Özgür Özel, 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemine ikinci tura kalan seçimlerin ardından son verdi.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, CHP PM toplantısı öncesinde PM üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

PM üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e gitti

Aslanlı yoldan yürüyerek mozoleye çiçek bırakan Özer, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Özer burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Özer şu ifadelere yer verdi:

4-5 Kasım Tarihlerinde düzenlenen 38’inci olağan Genel Kurultayımızda görev alan parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 2’inci yüzyılında ilk kurultayımız bizlere iki büyük eserinizden bir olan Partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek ardından bizlere vasiyet ettiğiniz gibi diğer büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız.



Sayın Genel Başkanım, devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okunuzun kişileştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir düzene “kimsesizlerin kimsesi” olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla demokratik laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun!”