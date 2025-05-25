İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset üretme yetersizliği devam ediyor..

Çareyi sokakları karıştırmakta bulan Özgür Özel, eylemcileri meydanlara çağırarak, polisleri hedef gösterse de bir sonuca varamadı..

Bunun üzerine miting düzenleme kararı alan Özel, bugün Bursa'daydı..

"DÖNEN SURİYELİ VAR MI? HEPSİ BURADA"

Bursa'da yaptığı konuşmasında Suriyelilerin ülkesine dönmediğini iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bir taraftan da güya Suriye'de zafer kazanmıştın. Ne oldu? Suriyeli sığınmacılar gidecekti. Ne oldu? Bursa, Suriyeli sığınmacıda en çok canı yanan illerden bir tanesidir. Soruyorum Bursa'ya. Dönen Suriyeli var mı? Hepsi burada.



Buradan söylüyorum. Biz sığınmacıya değil ama sığınmacı yaratan politikaların ve politikacıların düşmanıyız. Komşuda iç savaşı kışkırttılar, istikrarı bozdular. Şimdi oradaki yönetimi, geçici yönetimde herkes temsil olacak dediler. Onu da çözmediler. Her an bir iç savaş olma tehlikesiyle kimse ülkesine dönmüyor.