CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dursun Çiçek'in adaylığıyla ilgili açıklama

Haber Merkezi
CHP'de gündem ön seçim...
Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde ise dün sürpriz bir gelişme yaşanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimdeki rakibi belli olmuştu..
CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama geldi.
"GRUBUMUZ TAKDİR EDECEK"
Özel, tv100’e özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sonuçta grubumuz takdir edecek. Herkes Dursun Bey’i tanıyor. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak.
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