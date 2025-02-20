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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dursun Çiçek'in adaylığıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dursun Çiçek'in adaylığıyla ilgili açıklama CHP Lideri Özgür Özel, Çiçek’in adaylığı ile ilgili tv100’e özel yaptığı açıklamada, "Sonuçta grubumuz takdir edecek. Eğer 20 kişi Cumhurbaşkanı adayı olmasını uygun görürse o zaman ön seçimde yarışacak" dedi.