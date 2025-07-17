CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında Silivri’de yapmış olduğu konuşma nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından resen soruşturma başlattı.