CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde bir şehit yakını, Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özgür Özel'e tepki gösterdi. Şehit yakını, "Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah" dedi.

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İHA

Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştü.

Teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Cenazesi baba ocağına getirilen şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Piyade Teğmen Emir'e son görev...

Emir, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cenaze töreni boyunca şehidin ailesinin yanından ayrılmadı. Şehidin erkek kardeşi ise asker kıyafeti ve ağabeyinin kılıcıyla cenaze töreninde yer aldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir şehit yakını ise Özgür Özel’e tepki gösterdi.

"Demirtaş'a selam söyleyenlere söylüyorum: Asılırken göreceğiz inşallah"

Şehit yakını, Özel’in saf tutmasının ardından, “Demirtaş’a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş’ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah.” ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye gitti

Son olarak cenazeden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'yi ziyarete gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)