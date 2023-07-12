Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşünde son gün! CHP Genel Merkezi önünde istifa sesleri Tanju Özcan, adalet ve değişim yürüyüşünün 10'uncu gününde Ankara'ya vardı ve CHP Genel Merkezi önüne geldi. Genel merkez önünde toplanan partililer 'Diktatör Kemal' sloganı attı.

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Türkiye yeni bir döneme girerek çalışmalara başladı.

Cumhur İttifakı'nda hizmete yönelik çalışmalar hayata geçirilirken, Millet İttifakı'nda ve CHP içerisinde dengeler adeta bozuldu.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci seçim hezimetinin ardından partililerden istifa çağrıları aldı.

İstifa çağrılarına aldırış etmedi

En yakınındaki isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da değişim mesajı vererek parti içerisinde tansiyonu yükseltti.

Kılıçdaroğlu ise söylentilere aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

Adalet ve değişim yürüyüşüne çıktı

Partide istifa çağrısında bulunan isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Özcan, harekete geçerek günler öncesinden duyurduğu 'Adalet ve Değişim’ yürüyüşünü başlattı.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Özcan, yürüyüşün 10'uncu günde Başkent'e vardı.

Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attılar

Burada Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Özcan'ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Merkez binasının önünde toplanan kalabalık, 'Kılıçdaroğlu istifa' ve 'Diktatör Kemal' sloganları attı.

Gerilim devam ederken Özcan, buraya geldiği aracın üzerinden yere koltuk fırlatarak tepkisini sürdürdü.

Özcan'ın görüşmek istediği Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün, TİP Milletvekili Can

Atalay'ı cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul'a gitti.