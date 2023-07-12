Türkiye yeni bir döneme girerek çalışmalara başladı.
Cumhur İttifakı'nda hizmete yönelik çalışmalar hayata geçirilirken, Millet İttifakı'nda ve CHP içerisinde dengeler adeta bozuldu.
Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci seçim hezimetinin ardından partililerden istifa çağrıları aldı.
İstifa çağrılarına aldırış etmedi
En yakınındaki isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da değişim mesajı vererek parti içerisinde tansiyonu yükseltti.
Kılıçdaroğlu ise söylentilere aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.
Adalet ve değişim yürüyüşüne çıktı
Partide istifa çağrısında bulunan isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
Özcan, harekete geçerek günler öncesinden duyurduğu 'Adalet ve Değişim’ yürüyüşünü başlattı.
Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Özcan, yürüyüşün 10'uncu günde Başkent'e vardı.
Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attılar
Burada Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti.
Özcan'ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Merkez binasının önünde toplanan kalabalık, 'Kılıçdaroğlu istifa' ve 'Diktatör Kemal' sloganları attı.
Gerilim devam ederken Özcan, buraya geldiği aracın üzerinden yere koltuk fırlatarak tepkisini sürdürdü.
Özcan'ın görüşmek istediği Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün, TİP Milletvekili Can
Atalay'ı cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul'a gitti.