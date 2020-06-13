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    CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği

    CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine genel merkez binasında alarma geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 10:02
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    CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın genel merkez binasında görev yapan sekreteri, koronavirüse yakalandı.

    ÇALIŞANLARA 14 GÜNLÜK İZİN

    Test sonucu gelmeden önce, CHP Genel Merkezi'ne giriş çıkış yapan sekreterin temas eden tüm personele 14 gün izin verildi.

    HERKES TESTTEN GEÇECEK

    Parti yönetimi, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve genel merkezde görev yapan tüm personele koronavirüs testi yaptırma kararı aldı.

    KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Sarıbal, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmüştü.

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