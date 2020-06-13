- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği
CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs paniği
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine genel merkez binasında alarma geçildi.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 10:02
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın genel merkez binasında görev yapan sekreteri, koronavirüse yakalandı.
ÇALIŞANLARA 14 GÜNLÜK İZİN
Test sonucu gelmeden önce, CHP Genel Merkezi'ne giriş çıkış yapan sekreterin temas eden tüm personele 14 gün izin verildi.
HERKES TESTTEN GEÇECEK
Parti yönetimi, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve genel merkezde görev yapan tüm personele koronavirüs testi yaptırma kararı aldı.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Sarıbal, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşmüştü.