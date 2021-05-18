CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asıldı

CHP, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan genel merkez binasına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır." sözünün yazdığı bir Filistin bayrağı astı.

İsrail, Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürüyor...

Havadan ve karadan onlarca saldırının düzenlendiği Filistin topraklarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplamda 213 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı ise 1.442’ye çıktı.

İSRAİL'İN ZULMÜNE EN YÜKSEK SES TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, dünyada Filistin'e yönelik en güçlü ses yine Türkiye'den çıkıyor.

Bütün siyasilerin ve partilerin şiddetle karşısında durdukları Filistin'deki zulme, CHP'den bir tepki daha geldi.

CHP'DEN PEYGAMBERİMİZİN SÖZÜYLE FİLİSTİN'E DESTEK

CHP, şimdi de genel merkez binasına Filistin bayrağı astı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV), "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır." sözünün yazılı olduğu bayrak, Çankaya'daki genel merkez binasını boydan boya kapladı.