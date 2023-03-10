CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 14 Mayıs inşallah bu ucube yönetime veda günü olacak Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin "Şimdi söz millette. 14 Mayıs inşallah Erdoğan ve bu ucube yönetimine veda günü olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Engin Altay basın toplantısında, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci İsmet Demirdöğen'e rahmet, ailesine, yakınlarına ve gazetecilere başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklenen imzayı attığını ve seçimin yenilenmesi kararı aldığını anımsatan Altay, "Şimdi söz millette. 14 Mayıs inşallah Erdoğan ve bu ucube yönetimine veda günü olacak." ifadesini kullandı.

"Seçimler hayırlı uğurlu olsun"

Altay, demokrasi tarihinde de önemli bir yeri bulunan 14 Mayıs'ın, 73 yıl sonra Türk demokrasisi için de yeni bir miladın başlangıcı olacağını dile getirerek şöyle konuştu:

14 Mayıs, Türkiye'nin temiz devlete, temiz topluma, temiz yönetime kavuştuğu günün ve Türkiye'de cumhuriyetin demokrasiyle taçlanmaya başladığının ilk günü olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii seçimleri sevk ve idare edecek olan Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) da bu süreçte talimatla değil, hukuk normları ile çalışması milletin en büyük beklentisidir.

"YSK'nın başvuruyu reddetmesi beni şaşırtmadı"

İyi Parti'nin seçimlerde parmak boyası uygulanmasına dair talebinin YSK tarafından reddedilmesinin mantıkla izah edilemeyeceğini söyleyen Altay, "YSK'nin İyi Parti'nin başvurusunu reddetmesi, işin doğrusunu isterseniz beni şaşırtmadı." dedi.

Engin Altay, CHP ve Millet İttifakı'nın sandıklara hakim olduğunu belirterek, bütün sandıklarda sandık kurulu üyelerinin, okul görevlilerinin ve seçim masalarının hazır olduğunu kaydetti.

Bir endişeleri bulunmadığını ifade eden Altay, milyonu aşkın insanın ikametini değiştirdiği bir ortamda parmak boyası uygulamasının herkesin içini rahatlatacağını savundu.

Mehmet Özhaseki'ye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde 50-100 kişiyle algı belediyeciliği yaptığına dair değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Altay, "Pes, yazık. İki örnek vereceğim. Olmayan çadıra 'var' demek algının ta kendisidir. Sivillere AFAD üniforması, asker üniforması giydirip, 'AFAD burada, asker burada' algısını oluşturmak algı operasyonunun ötesinde ahlaksızlığın dik alasıdır." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin bölgeye 8 bin 584 araç gönderdiğini, 25 bin 76 personel ve yöneticisinin deprem bölgesinde olduğunu kaydeden Altay, bu belediyelerin toplam 6 bin 766 tır yardım ulaştırdığını, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu kiralanarak bölgeye gidildiğini, 149 mobil mutfak açıldığını, 2 milyon 887 bin battaniye dağıtıldığını söyledi.

Altay, Kızılayın, AFAD'ın yapamadığını CHP'li belediyelerin yaptığını ileri sürerek, AK Parti'li belediyelerin yardımlarını da gördüklerini dile getirdi.

"Devletten çalanların canı yanacak"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a "12 şirketin tümünden huzur hakkı adı altında ya da yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor musun?" diye soran Altay, şöyle devam etti: