CHP, Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adayları değişti. Partiden yapılan açıklamada çekilen adayların sağlık sorunları nedeniyle çekildiği belirtildi.

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Seçime az bir zaman kala CHP ve DEM Parti arasında aday pazarlığı da netleşiyor.

İki parti arasında yerelde iş birliği sağlandı.

CHP, DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında iki ilçede değişikliğe gitme kararı aldı.

Güngören ve Esenyurt'ta adaylar değişti

CHP, İstanbul'da Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Sağlık sorunları gerekçe gösterildi

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da uzlaşı sağlandı, İzmir için görüşmeler sürecek

Şanlıurfa'da da büyükşehir ve bazı ilçeleri kapsayan pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı.

CHP ve DEM Parti arasında İzmir görüşmeleri de sürüyor.

Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmelerin sürdüğünü söyleyen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Şanlıurfa'daki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş ortaya çıkmış adaylar" şeklinde konuştu.

CHP'nin, Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Ercan Akpolat'ı da DEM Parti'nin isteğiyle geri çekeceği iddia edildi.