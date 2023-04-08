CHP Hatay İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında liste pazarlığı Seçimlere sayılı günler kala, ittifaklarda milletvekili listeleri telaşı sürüyor.. YSK'ya teslim etmek için son gün kala CHP Hatay'da liste krizi yaşanıyor..

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 36 gün kaldı.

Hal böyle olunca siyasette de gündem bir hayli hareketli.

Seçimlere geri sayım sürerken ittifaklarda milletvekili listeleri belirleniyor.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Listesini YSK'ya ileten ilk parti MHP olurken, CHP de ise işler karışık..

4 parti listeye CHP'den girecek

Millet İttifakı üyesi DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, CHP ile milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.

CHP Hatay İl Başkanlığı ile CHP'li Büyükşehir Belediyesi arasında liste pazarlığı

Ancak Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en büyük yıkıma uğrayan Hatay'da liste krizi yaşandığı ortaya çıktı.

2 farklı liste oluşturuldu

CHP Hatay Genel Merkez ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kıran kırana yapılan pazarlıklar sonucu ilk 5 sıra için 2 farklı liste oluşturdu.

Son alınan kulis bilgilerine göre, Hatay İl Başkanı Hasan Tiryaki'nin Genel Merkez tarafından desteklenen listesi şu şekilde sıralandı;

Nihat Matkap

Gökhan Özer

H.İbrahim Özgün

Rahmi Vardı

Rıyat Kızmızıoğlu

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın listesi ise şu şekilde sıralandı;