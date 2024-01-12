CHP Hatay'a yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Özgür Özel nedenini açıkladı Depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden aday gösterilmesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili konuşan Genel Başkan Özgür Özel, "Kırsaldan çok iyi oy alıyor, alternatif bulamadık" dedi.

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Yerel seçimlere az bir süre kala siyasi partilerin adayları da netleşmeye başladı..

Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den ise çok tartışılacak bir karar çıktı..

Geçtiğimiz günlerde yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası çoğu büyükşehir olmak üzere kritik şehirlerin adayları duyuruldu.

Bunlardan en dikkat çekici olanı ise Hatay idi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi haline gelmiş, çokça tepki toplamıştı..

Hatay'a yeniden Lütfü Savaş aday oldu

CHP'de değişen yeni yönetimle birlikte Hatay'da gösterilecek adayın ismi merak edilirken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi.

Bu gelişme, muhalif cephe başta olmak üzere herkesi kızdırdı..

Özgür Özel'den açıklama: "Alternatif bulamadık"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ise çarpıcı bir açıklama geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Özel, Savaş'ı yeniden tercih etmelerinin nedeni olarak "Kırsaldan acayip oy geliyor, alternatif bulamadık." dedi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde;

- Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi ne?

Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, “Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız” diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.

"Ben Hataylılara sordum, sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam"

- Depremde Lütfü Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisine yanıt