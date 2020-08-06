CHP, HDP ile açık ittifakı tartışıyor

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırması, CHP'de ittifak hesaplarının yeniden yapılmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakatın ardından kurulan Cumhur İttifakı, başarılı bir şekilde birlikteliğini devam ettiriyor.

Cumhur İttifakı'nın karşısında kümelenen partilerin oluşturduğu Millet İttifakı'nda ise durumlar oldukça karışık.

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracak olması, Meral Akşener'in HDP ile birlikte gözükmek istememesi ve son olarak Davutoğlu ile Babacan'ın kurduğu yeni partiler işleri karıştırdı.

Muharrem İnce'nin parti kurmasının ardından CHP oylarının bölünmesinden korkan partililer, HDP ile ittifakın açık bir şekilde ilan edilmesi gerektiğini dillendirmeye başladı.

HDP AÇIK İTTİFAK İSTİYOR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ittifakın açık bir şekilde yapılmaması durumunda ittifaktan ayrılacaklarını söylemişti.

KILIÇDAROĞLU DÜŞÜNÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu öneri üzerinde düşünmeye başladı.

Oy kaybı istemeyen CHP Lideri, önümüzdeki süreçte HDP ile ittifak yaptıklarını açık bir şekilde kamuoyuna ilan edebilir.

"HDP İLE AÇIK İTTİFAK YAPACAK CESARET..."

Öte yandan; PKK medyası Mezopatamya Ajansı'na konuşan CHP PM Üyesi Müslim Sarı, "CHP, HDP ile açık ittifak yapacak cesarete sahip mi?" diye sordu.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK İHTİMALİ

CHP'nin HDP ile ittifak yapması durumunda, İyi Parti'nin de yeni bir çatı kurarak DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte yeni bir ittifak kurabileceği de konuşulan senaryolar arasında.