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    CHP, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için 'evet' diyecek

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıkladı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 16:21
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    CHP, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için 'evet' diyecek

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, PKK'lıu teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında konuştu.

    Özel, HDP'li Semra Güzel'in büyük bir yanlış yaptığını söyledi.

    "EVET OYU KULLANACAĞIZ"

    HDP'li Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceği öğrenilirken, Özgür Özel partisinin konuyla ilgili tavrını da açıkladı.

    Özel, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, "Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.

    CHP, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için 'evet' diyecek VİDEO

    "MİLLETVEKİLLİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR"

    Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız."

    CHP, HDP li Güzel in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyecek #1

    CHP, HDP li Güzel in dokunulmazlığının kaldırılması için evet diyecek #2


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