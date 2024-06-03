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Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam diyor

Bu kapsamda PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti de mercek altında...

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden alındığını ve Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Hakkari'ye gideceğiz"

"Kayyum uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür." diyen Yücel, şunları söyledi:

Kayyum atamak, masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş Belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmektir. Biz şüphesiz, Hakkari halkının iradesinin yanında, kayyum anlayışının karşısındayız.



Bu konu MYK toplantımızda görüşüldü ve MYK görevlendirmesiyle yarın, Genel Başkan yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit Arı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte yarın Hakkari’ye gideceğiz.



Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.