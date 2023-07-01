CHP heyeti Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti: 'Haksız yere saldırıldı' Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini savunan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı. İlk günden itibaren Yanardağ'a sahip çıkan CHP, bugünkü cezaevi ziyaretinin ardından, "O ne bir suçlu, ne de bir terörist." açıklamasında bulundu.

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ANKA

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gündemde yer almaya devam ediyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci, geçtiğimiz günlerde canlı yayında terör seviciliğine soyundu.

Bebek katili Abdullah Öcalan'a adeta methiyeler dizen Yanardağ, tepki çeken açıklamalara imza attı.

"Filozof oldu"

25 yıldır cezaevinde olan Yanardağ'ın serbest kalması gerektiğini savunan Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadelerini kullandı.

Tutuklandı

Bunun üzerine skandal açıklamalar cezasız kalmadı.

Yanardağ'a CHP ve HDP dışında tüm kesimlerin tepki gösterdiği açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "Suçu ve suçluyu övme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan gazeteci, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklandı.

Ziyarete gittiler

Ardından CHP sahipsiz bırakmamak adına cezaevi ziyareti için heyet oluşturdu. Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyetten CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz bugün ziyareti gerçekleştirdi.

Milletvekilleri, ziyaretlerinin ardından, cezaevi önünde açıklama yaptı.

"Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz"

Berberoğlu, şunları söyledi:

Bugün, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, Silivri Cezaevi’ndeki haksız tutukluluğunun başlamasının dördüncü günü. Kendisi ile kısa bir görüşme yaptık, 40-45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Herkese, kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez.

"Haksız yere saldırıldı"

Berberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bir oyun. Kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ’ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine, kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı. Kendisi zaten çok iyi biliyor ki; o ne bir suçlu, ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ’ın değil, TELE 1’in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz.

"Benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz"

Utku Çakırözer de Yanardağ'ın mesajını okudu:

Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum. İlk kez hapis de yatmıyorum. Türkiye’de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak, buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm dostlarıma, tüm vatandaşlara ve medyadaki meslektaşlarıma teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Yarın da ziyaret edecekler

Açıklamaların sonunda ise Enis Berberoğlu, yarın da CHP heyetinden 2 kişinin daha ziyarete geleceğini belirtti.