CHP heyeti, sel felaketinin yaşandığı İzmir'de incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki CHP heyeti, selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

İzmir'de meydana gelen sel felaketinde sokaklar ve yollar su altında kalmış, Menderes ilçesinde 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaşanan bu felaketin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet de, İzmir'de selde zarar gören bölgelere ziyarette bulundu.

Torun ve beraberindeki CHP heyeti ilk önce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında görüştü.

CHP HEYETİ, SELDE ETKİLENEN BÖLGEYİ GEZDİ

Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde iş yerlerini ziyaret eden, vatandaşları dinleyen heyet, daha sonra sel taşkınının yaşandığı Menderes ilçesine geçti.

Vatandaşları dinledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Torun, İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu- İZLE

"YAŞANAN MAĞDURİYET EN KISA SÜREDE GİDERİLECEK"

İzmir'in büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını anlatan Torun, şöyle konuştu:

"Sabahtan bu yana geziyoruz. Özellikle belli bir yaş grubu böyle bir afeti yaşamadıklarını, 50-100 yıldır böyle bir afetin görülmediğini ifade ediyorlar. Sahada da gördüğümüz kadarıyla birçok eksiklik ve aksaklıklar giderilmiş ve yaralar sarılmaya başlanmış. Burada yaşanan mağduriyet en kısa sürede giderilecek. Milletvekilleri, belediye başkanları sabahtan bu yana tespitlerini yapıyor. En kısa sürede mağduriyetin giderileceğine inanıyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Torun'un, sel sonrası ortaya çıkan tahribatı, vatandaşların uğradığı mağduriyeti yerinde görmek için İzmir'e geldiğini ifade etti.

"CAN KAYBININ YAŞANDIĞI BÖLGEDE SELİN NASIL BÜYÜK BİR ZARAR VERDİĞİNİ GÖRDÜK"

Konak ve Menderes'e gittiklerini dile getiren Soyer, "Menderes'te 2 can kaybımız var biliyorsunuz. Can kaybının yaşandığı bölgede selin nasıl büyük bir zarar verdiğini yerinde gördük. Vatandaşlarımızı dinleyip uğradıkları zararları gidermek için neler yapabileceğimizi görmeye geldik." ifadelerini kullandı.