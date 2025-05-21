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CHP, HSK seçimlerinin yürürlüğünün durulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP, HSK seçimlerinin yürürlüğünün durulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Cumhuriyet Halk Partisi, dün Meclis'te yapılan HSK seçimlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.