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8 Ocak’ta Konya Ereğli’yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve şu an ibadete kapalı olan Ereğli Belkaya Camii ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Özel, “6 Şubat depreminde zarar gören ve ibadete kapanan Belkaya Camisi söz verildiği gibi onarıldı, güçlendirilmesi yapıldı ve ibadete açıldı.” dedi.

"GENEL BAŞKAN BİZİ NEDEN KANDIRDI?"

Özel'in bu açıklamalarına tepki Ereğlili vatandaşlardan geldi.

CHP’li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar bir salonda düzenlenen toplantıda konuşurken vatandaşlar şu an ibadete kapalı olan caminin akıbetini sorarak “Genel başkan bizi neden kandırdı?” diye sordu.

O sırada Ereğli Belediyesi'ndeki görevliler soruyu soran vatandaşı salondan çıkartmak istedi.

"ÖYLE BİR BİLGİMİZ, BEYANIMIZ YOK"

Sorusuna cevap almak isteyen vatandaş salondan çıkmayınca CHP’li başkan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar ise konuyla ilgili şunları söyledi: