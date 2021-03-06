Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Bedri Baykam, parti genel başkanının görev süresini seçim kaybetme şartıyla sınırlayan öneride bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi demokrasinin geliştirilmesi için bir çalışmaya imza atıldı.

Çalışmada, Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan ancak şimdiye kadar girdiği 10 seçimin tamamını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yer alan madde dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ve "Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusunun sorulduğu anketlerde son sıralarda yer alıyor.

"ÜST ÜSTE İKİ SEÇİM KAYBEDEN KOLTUĞU BIRAKMALI"

Bu gelişmeler ışığında CHP ile ilgili "Demokratik Dijital Devrim" (D3) tüzük taslağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Taslakta "İki kere üst üste genel seçim kaybeden genel başkanın koltuğunu kaybetmesi ve partinin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekir." maddesi göze çarpıyor.

CHP için Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı hazırlandı ViDEO

'DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM' TASLAĞI HAZIRLADILAR

Taksim'deki bir sanat galerisinde düzenlenen basın toplantısına, tüzük taslağının öncülüğünü yapan eski CHP Parti Meclisi Üyesi Bedri Baykam’ın yanı sıra partililerden Tolga Yarman, Tevfik Kızgınkaya, Mustafa Pınar ve davetliler katıldı.



"Demokratik Dijital Devrim" (D3) tüzük taslağı hakkında bilgi veren Baykam, CHP'de parti içi demokratikleşmenin önünün açılması için yıllardır çalışma yaptığını belirterek, 2010'daki Demokratik Çalıştay'ın bu konuda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tüzük taslağının temel hedefinin, "Halkla siyaseti doğrudan buluşturmak ve her üyeyi karar alma noktalarına taşımak ve partinin dijital dönüşüme uyum sağlaması" olduğunu belirten Baykam, "Partinin kapılarını herkese açmak istiyoruz. Her üyenin kendisini temsil edecek milletvekilini, il ve ilçe başkanını ya da Türkiye çapında genel başkanını, Cumhurbaşkanı adayını seçebilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

"TIPIŞ TIPIŞ OY VERECEKSİNİZ MANTIĞIYLA GERİLİM OLUŞUYOR"

Baykam, özellikle dijital devrim ve dönüşümle ilgili 2003'ten bu yana çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, akıllı kart sistemiyle tüm partililerin bu süreçlere kolaylıkla katılabileceğini ve bunun teknolojik olarak mümkün olduğunu kaydetti.

CHP'de parti içi demokratikleşme sağlanamadığı için istifaların ve huzursuzlukların olduğunu anlatan Baykam, şöyle devam etti:

"Bırakın insanlar il ve ilçe başkanını kendisi seçsin, Kütahya'da, Şişli'de il ve ilçe başkanlarını kendileri seçsinler. Parti meclisi adaylarını, genel başkanın tavsiye ettiği birkaç kişi dışında partililer seçsin. Aksi halde bu istifalar, tepkiler... Örneğin CHP, Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak diye bir anda bilgi geliyor. Ekmeleddin İhsanoğlu ismi ortaya atılıyor ve herkes Google'a bakıyor. 'Bu kim? Nasıl aday olur? Acaba bu şaka mı? Acaba örgütten biri mi? Acaba kura mı çekildi ?' gibi şeyler konuşuluyor. Sonra bu kampanyaya oy vermem diyenlere karşı 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' mantığıyla bir gerilim hattı oluşuyor."





"PARTİ İÇİ DEMOKRATİKLEŞMENİN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bedri Baykam, tüzüğün parti içinde herkese ulaşması için tüm örgüt üyelerine ve milletvekillerine dijital olarak gönderileceğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tüzük taslağını elden sunmak için randevu talep ettiğini aktardı.

Tolga Yarman da "Demokratik Dijital Devrim" (D3) tüzük taslağının parti içi demokratikleşmenin gelişmesi ve olgunlaşması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Toplantının ardından CHP Demokratik Dijital Devrim Tüzük Taslağı basın mensuplarıyla paylaşıldı.

TÜZÜK TASLAĞINDA YER ALAN BAZI ÖNERİLER

"Cumhurbaşkanlığı adayları tüm parti üyelerinin katılımıyla seçilmeli.

Genel başkan, parti meclisi, milletvekilleri, belediye başkanları yüzde 3’lük genel merkez kontenjanı dışında tüm üyelerle seçilmeli.

Cinsiyet ve gençlik kotaları kapsamına giren üyeler, seçilebilir noktalardan listeye girmeli.

İki kere üst üste genel seçim kaybeden genel başkanın koltuğunu kaybetmesi ve partinin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekir.

Tüm üyelere verilecek akıllı kartlarla partinin dijital çağa uyum sağlaması, üyelerin aday seçimlerinde ve her konuda karar verici noktaya yükselmesi gerekir."