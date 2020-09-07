CHP, idam cezasına karşı çıktı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP olarak idam cezalarına karşı olduklarını söyledi.

Türkiye'de gündem," idam cezaları gelisin mi gelmesin mi?"

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı "bazı suçlar için idam" talebine AK Parti'den olumlu yanıt gelirken CHP'nin bu konudaki düşüncesi merak ediliyordu.

Konu ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugünkü CHP'nin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP'li Faik Öztrak'tan idam cezası açıklaması ViDEO

"CHP İDAM CEZASINA KARŞI"

Öztrak CHP'nin idam cezasında tavrının net olduğunu belirterek partinin idam cezasına karşı olduğunu söyledi.

Öztrak yaptığı açıklamada "Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız. Ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor.

"AVRUPA İLE İLİŞKİLERİMİZ BİTER"

Bu ya gündemi değiştirme çabası ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Ülkenin taahhütleri ortadır, Avrupa ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Ama onun yanında ülkeye idam getirilmesi sonucunda yurt dışına kaçan FETÖ elemanlarının idam cezası var denilerek iade edilmemesi sonucunu getirir." ifadelerini kullandı.

MHP VE AK PARTİ NE DİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam tartışmalarına ilişkin, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir" demişti.

AK Partili Cahit Özkan ise, konuya dair "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle yapacak, toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşaası üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.