ensonhaber.com

CHP'de kurultay heyecanı..

38. Olağan Kurultay “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı.

81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçiyor.

Kurultayda söz isteyen CHP Iğdır İl Delegesi Seyfettin Aslantaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı.

"Kılıçdaroğlu İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış bir insandır"

Konuşması sırasında sık sık değişimciler tarafından protesto edilen Aslantaş, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu onurlu bir lider olduğu için, herkesi kucakladığı için, dürüst insan, efendi insan, erdemli insan, merhametli insan, vicdanlı insan, İnsan-i Kamil mertebesine ulaşmış, eline beline diline sahip olan, 84 milyon arasında ayrımcılık, ırkçılık, mezhepçilik yapmayan, 84 milyonu kucaklayan bir insan olduğu için gitsin istiyorlar.