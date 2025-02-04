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Haber Merkezi

Geçtiğimiz ağustos ayında Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, gündemde...

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında yaşanan olaylar, ardından başlatılan soruşturma ile gündeme oturdu.

Kılıçlı yemin sonrası 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında ihraç kararı verildi.

GEREKÇELİ KARAR BELLİ OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) oy çokluğuyla aldığı kararda, teğmenlerin, TSK’yı tartışılır hale getirerek, "Toplumda ayrışmaya sebep oldukları ve ordunun vatan millet Atatürk’e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden oldukları" belirtildi.

DAVA AÇILACAK

Teğmenlerle ilgili gerekçeli karar açıklanırken, ihraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına" karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK’dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.

TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Teğmenler ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödemek zorunda kalacak.

Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.

CHP TAZMİNATLARI ÜSTLENDİ

Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç edilen teğmenlerin çıkmış ve çıkacak tazminatlarının, CHP'li milletvekillerinin maaşları ile ödenmesini oylamaya sundu. Karar, oy birliği ile kabul edildi.

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"OYLARINIZA SUNUYORUM..."