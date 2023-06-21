CHP İl Başkanları Toplantısı başladı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak...

AA

Türkiye, tarihi bir seçimi daha geride bıraktı.

Yine seçmenden beklediği desteği alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için istifa sesleri yükseldi.

Tüm bu çağrılara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, "Gerekirse 16'lı masa kurarız" diyerek, partisindeki muhalif sesleri kısmaya çalıştı.

Yeniden seçime girmeyi planlıyor

"Oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa göz dikmesine karşın delegelerini harekete geçiren Kılıçdaroğlu, yeni bir seçime daha "hazırım" mesajı verdi.

Bu gelişmelerin üzerine partinin il başkanları, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 12.45'te Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

CHP'de değişim çağrıları

Basına kapalı toplantıda, "CHP'de değişim" çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınacak, seçim sonrası değerlendirme yapılacak.

CHP'nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"O, İmamoğlu'nun kendi fikri"

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir." açıklamasının hatırlatılması üzerine, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.

"Geleneği olan bir partiyiz"

CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, bazı il başkanlarının, "İmamoğlu'nun değişim çağrılarının medya üzerinden olmaması gerektiğini" savunduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı: