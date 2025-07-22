CHP ile AK Parti arasındaki vizyon farkını anlatan video

Türk savunma sanayii, IDEF 2025'te yeni ürünlerini uluslararası pazarla paylaştı. Aralarında en dikkat çekeni, Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4'tü.

Ortalama 3 nim kilometre menzili olduğu belirtilen, ancak gerçek menzili saklanan TAYFUN hipersonik füzesi, ülke savunmasında ve caydırıcılıkta muazzam bir adım daha oldu.

TÜRKİYE YÜZYILI, HEYKEL İLE DEĞİL, TAYFUN İLE GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteğiyle başlatılan "Türkiye Yüzyılı", "Terörsüz Türkiye" vizyonlarının doğru yolda olduğunu kanıtlayan savunma sanayii, tüm zorluklara rağmen nelerin başarılabileceğini dosta düşman bir kez daha gösterdi.

Ne var ki, muhalefet cephesinde değişen bir şey yok. CHP'li bazı siyasetçiler, kurultayından belediyelerine yolsuzluk ve rüşvet ağına batmalarına karşın, seçmenlerini heykel açılışlarıyla avutmaya devam ediyor.

Bu da yetmezmiş gibi, yapılan hayati atılımları küçümsemekten de geri durmuyorlar.