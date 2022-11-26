CHP ile İyi Parti arasında Kılıçdaroğlu kazanamaz kavgası

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişelerinin olduğunu söyleyen İyi Partili Ağıralioğlu, ittifakta krize neden oldu. Ağıralioğlu’nun sözlerine CHP’li Altay’dan yanıt geldi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi sürüyor.

Hal böyle olunca özellikle CHP ve İyi Parti'den konuya ilişkin farklı sesler yükseliyor.

Son olarak İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu TV100 ekranlarında katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu belirtti.

"Kılıçdaroğlu'na yönelik seçmenin isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum"

Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz. Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor

"Kraldan çok kralcılık"

İyi Partili Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası ittifakta ipler iyice gerildi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da, dün akşam TV100 canlı yayınında Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine cevap verdi.

Engin Altay, Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çeksin diyor

Topu Akşener'e attı: Kulağını evin reisi çeker

"Kraldan çok kralcılık" diyen Engin Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil."

Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyuyoruz