CHP'de taciz ve tecavüz vakaları devam ederken, canlı yayında yapılan Freud esprisine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sert tepki gösterdi.

Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programında canlı yayında,dün gece Freud tartışması yaşandı.

İyi Parti Milletvekili Ahat Andican, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun konuk olduğu programda, HDP'nin kapatılıp kapatılmaması ile ilgili tartışma sürerken İyi Parti Milletvekili Ahat Andican, konuyu bilinç altına getirdi.

FREUDCULUK YAPACAKSAK CHP YANDI

Araya giren GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Siyasette psikanaliz yapacak mıyız. Bilinç altı okuması yaptınız. Freudculuk yapacaksanız CHP yandı." dedi.

İyi Partili Andican da cevap olarak, "Muhtemelen öyle" dedi.

CHP'Lİ ERDOĞDU TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Ne demek o, ya Freud'u bilmiyorsunuz. Öyle bir şeysiniz ki Freudculuk sizin partinizde bence. İçsel güdülerinizin ve libidolarınızın... Söylenmez ama ne diyeyim ben şimdi? Ahat Bey ya! Freud diyince libido gelir siz bilmiyorsanız benim eksiğim mi?" diyerek tepki gösterdi.

CHP ile İyi Partili vekil arasında Freud tartışması İZLE



