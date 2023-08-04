CHP İlke ve Demokrasi Hareketinden Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aday olmayın CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız en doğrusu olacaktır" çağrısında bulundu.

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AA

CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "değişim" taraftarları arasındaki koltuk kavgası en üst perdeden yaşanmaya devam ediyor.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'na yazdıkları çağrı mektubunu Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

CHP'nin ilke ve programlarının kurultay tarafından belirlendiğini, her partilinin de bu ilkelere uymakla yükümlü olduğunu vurgulayan Öymen, geçen yıllarda ve mevcut yönetim döneminde bu ilkelere en üst seviyede uyulmadığını savundu.

Başta laiklik olmak üzere, bu ilkelerin bertaraf edildiğini gözlemlediklerini ifade eden Öymen, CHP'de değişim isteyen diğer aday adaylarının da bu ilkelere ve partinin ideolojisine yeterince sahip çıkmadıklarını söyledi.

"Aday çıkaracağız"

Öymen, kurdukları İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kendi içinde genel başkanlık için aday adayı çıkartacağını kaydetti.

Mayıstaki seçimlerden sonra kongre ve kurultay süreci hakkındaki görüşlerini aktarmak için Kılıçdaroğlu'na bu mektubu yazdıklarını dile getiren Öymen, söz konusu mektubu okudu.

"Şahsınızın, örgütlerin ve parti üyelerinin son seçimlerden önce ortaya koyduğu yoğun emeklere ve çalışmalara rağmen seçim ne yazık ki kaybedilmiştir." denilen mektupta, CHP'nin kaybettiği ilk seçim olması halinde partide yönetimin değişmesi konusunda bu kadar yoğun bir tartışma yaşanmayacağına işaret edildi.

"13 yılda girilen 12 seçimi kaybetmiştir"

Mektupta, "Ancak ne yazık ki CHP, sizin genel başkanlığınızla girilen tüm seçimleri, 13 yılda girilen 12 seçimi kaybetmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu seçimlerin içinde 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 referandum ve 2 belediye seçimi olduğu aktarılan mektupta, 2019'daki belediye seçimlerinde kazanılan kentler kısmen bir başarı olsa da Türkiye genelinde o seçimlerin de kaybedildiği belirtildi.

Kaybedilme nedenlerini sıraladı

Mektupta, söz konusu seçimlerin kaybedilme nedenleri şöyle sıralandı:

Parti içi demokrasinin yeterli seviyede uygulanmamış olması. Başta laiklik olmak üzere, partinin parti programında ve tüzüğünde ifade edilen kurumsal kimliğinin ve temel ilkelerinin büyük ölçüde bertaraf edilmiş olması. Devletçi, kamucu, halkçı, sosyal demokrat ve demokratik solcu ekonomi politikalarının yeterli ve somut biçimde geliştirilmemiş ve halka aktarılmamış olması. Milletvekilliği listelerinde oy oranı çok düşük olan ittifak içindeki siyasi partilere seçilebilecek sıralardan orantısız sayıda fazla milletvekilliğinin verilmiş olması.

Mektupta, seçimlerden sonra yönetim tarafından gerçekçi bir analiz ve öz eleştirinin ortaya konulmadığı, yönetimi eleştirenlerin disiplin cezası ve partiden ihraçla tehdit edildiği savunularak, Zafer Partisi ile yapılan gizli protokolün de hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi.

"Aday olmayın"

Kılıçdaroğlu'na mektupta şu çağrıda bulunuldu:

CHP'nin ve Türkiye'nin geleceği için, demokratik laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve Cumhuriyet'in korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki kurultayda genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, kurultaydaki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz en doğrusu olacaktır.

"Sorumluluk üstlenmeye hazırım"

Öymen, İlke ve Demokrasi Hareketi'nin aday adayının kim olacağı sorusuna şu yanıtı verdi: