CHP, İnsan Hakları Eylem Planı'nı beğenmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı’nın 11 ilkesini açıklamasının ardından muhalefette tartışmalar başladı.

İlk açıklama CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. Partisi adına yaptığı açıklamada eylem planındaki maddeleri "Zaten biz yıllarca söylüyorduk" diyerek beğenmediğini belirten Tanrıkulu şunları söyledi:

"YILLARDIR SÖYLÜYORUZ"

"Biz bunları milyon kere söyledik. Binlerce insan mağdur edildi. Şimdi bunu bize reform diye sunuyorlar. Güzel şeyler var ama biz bunları yıllardır söylüyoruz."

Sezgin Tanrukulu: Güzel şeyler var ama biz bunları yıllardır söylüyoruz VİDEO

"AK PARTİ İNSAN HAKLARINI YENİ KEŞFETMİŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Konuyla ilgili bir diğer açıklama yapan isim CHP'li Mahmut Tanal da "Çok eski çağlardan beri insan hakları hep vardı. 19 yıldır iktidarda olan Ak Parti ise insan haklarını yeni keşfetmiş gibi davranıyor. İktidarınızın insan hakları karnesi ortada. Size verilen krediyi tükettiniz. Samimiyetiniz sorgulanıyor" dedi.

"1948'DE YAPILAN BEYANNAMEDEKİ KONULARI 2021'DE VAAD EDİYOR"

Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada "1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki konuları, 2021 yılında bize vadediyor!" dedi.

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