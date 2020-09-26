CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi'nden gelen heyete verdiği hediyeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçinde Atatürk tablosu olan paylaşımı silen başkanlık paylaşımı yeniden yaptı.

CHP'de Atatürk tartışması devam ederken skandal bir olaya imza atıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.





HEDİYE EDİLEN ATATÜRK PORTRESİNİ SİLDİLER



Ancak İl Başkanlığı, yapılan paylaşımı silip yeniden yükledi. Yeniden yapılan paylaşımda 1 fotoğrafın eksik olduğu dikkat çekti.

Eksik olan bu fotoğrafın ise Kaftancıoğlu'nun hediye ettiği Atatürk portresi ile çekilen fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözleri akla getirdi.

ATATÜRK ADINI ÖZELLİKLE KULLANMAMIŞTI

Kaftancıoğlu, katıldığı bir toplantıda Atatürk ismini özellikle kullanmamış ve kendisine neden Atatürk adını kullanmamayı tercih ettiği sorulduğunda ise, “Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım.

Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.” Cevabını vermişti.

Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk takıntısı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN