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    CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi

    CHP İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi'nden gelen heyete verdiği hediyeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçinde Atatürk tablosu olan paylaşımı silen başkanlık paylaşımı yeniden yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 05:49
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    CHP'de Atatürk tartışması devam ederken skandal bir olaya imza atıldı.

    Kadıköy Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı da bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi #1

    HEDİYE EDİLEN ATATÜRK PORTRESİNİ SİLDİLER

    Ancak İl Başkanlığı, yapılan paylaşımı silip yeniden yükledi. Yeniden yapılan paylaşımda 1 fotoğrafın eksik olduğu dikkat çekti.

    Eksik olan bu fotoğrafın ise Kaftancıoğlu'nun hediye ettiği Atatürk portresi ile çekilen fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

    Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili sarf ettiği sözleri akla getirdi.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi #2

    ATATÜRK ADINI ÖZELLİKLE KULLANMAMIŞTI

    Kaftancıoğlu, katıldığı bir toplantıda Atatürk ismini özellikle kullanmamış ve kendisine neden Atatürk adını kullanmamayı tercih ettiği sorulduğunda ise, Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım.

    Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.” Cevabını vermişti.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi #3

    Canan Kaftancıoğlu’nun Atatürk takıntısı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Atatürk fotoğraflı paylaşımı sildi #4

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