CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın karşısına asılan pankart gündem oldu

CHP, yolsuzluk ve rüşvetle anılıyor...

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk rezaletleri, partinin şaibeli kurultay davası ve son olarak İzmir'de ve diğer illerde patlayan skandallar.

100 yıllık partinin son bir yıldaki gündemi, ardı ardına gelen soruşturmalar oldu.

İLK OPERASYON İBB'YE YAPILDI

İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzluk operasyonu, CHP'lilerin şikâyetleriyle başladı.

Bir numara olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun onlarca yakın çalışma arkadaşı, müdürleri itirafçı oldu.

BİRBİRLERİNİ ŞİKAYET ETTİLER

Ve son olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve İZBETON'la ilgili başlayan yargı sürecinde de fitili ateşleyen CHP'nin şimdiki belediye başkanı Cemil Tugay.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET

Dün ise Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyon, sürecin en net görülen örneği oldu.

Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediye Başkan yardımcısının baklava kutusunda rüşvet aldığı belirlendi.

SON DALGA OPERASYON BUGÜN DÜZENLENDİ

Bugün yapılan son dalga operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alındı.

PANKART GÜNDEM OLDU

Süreç bu şekilde ilerlerken İstanbul'da asılan bir pankart, sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı karşısına asılan pankartta, son dönemin en sık kullanılan tabirleri yer aldı.

"CUMHURİYET HIRSIZLIK PARTİSİ"

Pankartta, "Valizde jammer varsa kutuda neden baklava yok, Cumhuriyet Hırsızlık Partisi." ifadeleri yer aldı.