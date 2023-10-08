CHP seçimlerin ardından ikiye bölündü...
Bir yandan değişimciler Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istenirken diğer yanda mevcut yönetimle devam etmek isteyenler.
Buna karşılık parti liderinin tüm uyarılarına rağmen olaylı başlayan kongre süreci de aynı tempoda sürüyor.
CHP'de, kurultay sürecine odaklanılırken, adeta bir taht kavgasının yaşandığı gerilim il kongrelerinde de kendini hissettiriyor.
Son dönemde neredeyse her CHP kongresinde görmeye alışılan görüntülere bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Kongeresi'nde görüntü değişmedi
Bu kez kavga aylardır beklenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yaşandı.
Aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat'ı destekleyecek.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Kongre boyunca partililerinin konuşmasına izin vermeyen CHP'liler sık sık birbirine karşıt söylemlerle tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu tarafları ve değişimcilerin kavgası
Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüye gelerek konuşma yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sözler sarf eden Avsere, kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı.
Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi.
İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi.
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