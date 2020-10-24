CHP İstanbul'da koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

CHP istanbul İl Başkanlığı, belediye başkanlarında görülen koronavirüs vakaları nedeniyle faaliyetleri durdurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından CHP İstanbul’da saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları online yapma kararı aldı.

İstanbul'da koronavirüs yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle paylaşılan uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

ALINAN TEDBİRLER

a) Tedbirlere uygun olarak kısmi açık tutulan ilçe başkanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir nöbetçinin bulunması,

b) Danışma Kurulu, örgüt toplantısı, yönetim kurulu toplantıları ve eğitim seminerlerinin online görüşme platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

c) Partimizin sahada devam eden çalışmalarının ilan edilecek diğer bir zamana kadar askıya alınması,

d) Devam eden Adım Adım İktidara çalışmamızın yüz yüze eğitim ve saha ön çalışmalarını durdurarak dördüncü kademe eğitimlerinin de online olarak sürdürülerek tüm eğitimlerin tamamlanması,

e) Parti örgütümüze ve vatandaşlara COVİD-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla hatırlatılmasının gereğini bilgilerinize rica ederim.