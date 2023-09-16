CHP İzmir İl kongresinde gergin anlar: Özgür Özel konuşması Kemal Kılıçdaroğlu sloganlarıyla bölündü CHP İzmir İl kongresine katılan Özgür Özel’in konuşması salonda Kemal Kılıçdaroğlu lehine atılan sloganlarla bölündü. Özel ise sloganlara "Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Gençler size bunu kim dediyse yapmayın” cevabını verdi.

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ensonhaber.com

CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan kongrelerden olay eksik olmuyor.

Kavgaların ve yumruklaşmaların bitmediği kongrelere bu kez de İzmir eklendi.

Kongreye, dün parti genel başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Özel, genel başkanlığa adaylığını açıkladığını, ilk ziyaretini de İzmir'e gerçekleştirerek kongreye katıldığını söyledi.

Özel konuşurken Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atıldı

Özel sözlerine devam ederken salondaki bir grup tarafından Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atılmaya başlandı.

"Hepimiz bay Kemal'in yanındayız"

Özel, salondaki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan atması üzerine "Hepimiz bay Kemal'in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız." dedi.

"Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın"

Salondaki bir başka grubun da konuşmasını sloganlarla bölmek istemesi üzerine Özel, "Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz." diye konuştu.

CHP'lilerin önünde iki karar olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti: