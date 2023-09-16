CHP'de seçim yenilgisinin ardından başlayan kongrelerden olay eksik olmuyor.
Kavgaların ve yumruklaşmaların bitmediği kongrelere bu kez de İzmir eklendi.
Kongreye, dün parti genel başkanlığı için adaylığını ilk açıklayan isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Programda açıklamalarda bulunan Özel, genel başkanlığa adaylığını açıkladığını, ilk ziyaretini de İzmir'e gerçekleştirerek kongreye katıldığını söyledi.
Özel konuşurken Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atıldı
Özel sözlerine devam ederken salondaki bir grup tarafından Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atılmaya başlandı.
"Hepimiz bay Kemal'in yanındayız"
Özel, salondaki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan atması üzerine "Hepimiz bay Kemal'in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız." dedi.
"Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın"
Salondaki bir başka grubun da konuşmasını sloganlarla bölmek istemesi üzerine Özel, "Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz." diye konuştu.
CHP'lilerin önünde iki karar olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:
"Önümüzde bir karar var; ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki seçmen kırgın değilmiş gibi, sanki önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp kendi örgüt içi mücadelemizle parti içi koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir eleştiri yapıp seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak, bunu sadece tüzüğü biraz daha demokratik hale getirerek değil elbette destek veririz, sadece programı kısaltarak değil, bu sadece kadronun değiştirmesi ile değil, elbette gereklidir ama tepeden tırnağa değişimle Türkiye'ye umut olmak zorundayız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum."