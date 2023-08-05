CHP İzmir ilçe kongresinde eski başkanlar kavga etti: İzmir'in anasını sen belledin CHP Balçova İlçe Kongresi’nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı. Çakmur’un konuşması esnasında Çalkaya ayağa fırlayarak "İzmir'in anasını belledin defol git buradan" dedi.

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ensonhaber.com

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor.

Partide değişim rüzgarları eserken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu değişim çağrılarına kulak tıkadı.

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı.

CHP geleneği: Kongre kavgaları

CHP'de klasik haline gelen kongre kavgaları ise hız kesmeden sürüyor.

CHP, İzmir'deki ilk kongresini Balçova’da yaptı.

Eski başkanlar arasında tartışma çıktı

Balçova Kongresi’nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı.

Çalkaya’nın tartışmanın sonunda kürsüye doğru hamle yapsa da partililer tarafından engellendi.

Yüksel Çakmur'un konuşma yaptığı sırada, Mehmet Ali Çalkaya ayağa kalkarak, Çakmur'un, İzmir'de başarısız olması nedeniyle Burhan Özfatura'nın seçimleri kazandığını ifade etti.

"İzmir'i takunyalılara ellerinle sen teslim ettin"

Yüksel Çakmur'a yüksek sesle çıkışan Mehmet Ali Çalkaya, "Özfatura'ya bu seçimi sen verdin. İzmir'i takunyalılara ellerinle sen teslim ettin." diyerek Yüksel Çakmur’a sert çıkıştı.

"İzmir'in anasını sen belledin"

Çakmur "Tartışmayacağım" diyerek ortamı sakinleştirmek istese de Çalkaya, Tartışmayacaksın, milletin akılıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Özfatura'ya, takunyalılara bu kenti sen teslim ettin. İzmir'in anasını sen belledin." dedi.

"Burası martaval okunacak yer değil"

Çalkaya konuşmasına şöyle devam etti:

Bırakın bunu, burası martaval okunacak yer değil, burası CHP Balçova Kongresi. Takunyalı devrini sen başlattın, başarılı olsaydın burada bir takunyalı seçim kazanmazdı.

"Beni 12 Eylül'ler, Kenan Evren'ler korkutamadı"

'Defol git' sözlerinin havada uçuştuğu tartışmada Yüksel Çakmur şu ifadeleri kullandı: