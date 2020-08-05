CHP İzmir örgütü Muharrem İnce'yi hain ilan etti

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, Muharrem İnce hakkında "Bu onurlu bayrağa ihanet içerisinde olarak tarihte yerini hain olarak alacaklardır" dedi.

CHP'de kazan kaynıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelerle oluşturduğu dikta yönetimini aşamayan Muharrem İnce, yeni parti kurmak için düğmeye bastı.

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma çalışmalarının ses getirmesi, CHP Genel Merkezi'nde ve parti teşkilatlarında büyük kızgınlığa neden oldu.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, Muharrem İnce'yi kızdıracak bir açıklama yaptı.

"TARİHTE YERİNİ HAİN OLARAK ALACAK"

Uyan, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili, veyahut Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bu memleketi yönetmeye aday olanlar kişisel menfaatleri sebebiyle yeni bir parti imasıyla bu onurlu bayrağa ihanet içerisinde olarak tarihte yerini hain olarak alacaklardır.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

Her ne olursa olsun Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ilk genel seçimde iktidar olacağız!" dedi.