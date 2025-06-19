Abone ol: Google News

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya zorla bayılmaya çalıştı

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, polisin Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü'ne müdahale ettiğini söyleyip, koşmaya başladı. Yorulan ancak kendisine verilen suları da içmeyen Kaya, nefes nefese kalınca kısa süreli fenalaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:

CHP Kadın Kolları, Avcılar'da Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü düzenledi. 

İzinsiz bir şekilde düzenlenen yürüyüşte polis, tarafların dağılmasını istedi.

Ancak taraflar dağılmadı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da polisin müdahalede bulunduğunu söyledi. 

KOŞMAYA BAŞLADI

Polislere "Terbiyesizler" diye bağıran grupla koşan Asu Kaya, nefes nefese kaldı.

O sırada Asu Kaya'nın etrafını saran grup, birkaç şişe su uzattı ancak Kaya, ilk başta verilen suyu içmek istemedi. 

BAYILMAYA ÇALIŞTI

İlk başlarda verilen suyu içmeyen Asu Kaya, nefes nefes kalınca bayılmaya çalıştı ancak yanına gelen polis ekiplerinin sakinlikle konuşmaya çalışması da dikkati çekti. 

Gündem Haberleri