CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya zorla bayılmaya çalıştı

CHP Kadın Kolları, Avcılar'da Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü düzenledi.
İzinsiz bir şekilde düzenlenen yürüyüşte polis, tarafların dağılmasını istedi.
Ancak taraflar dağılmadı.
CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da polisin müdahalede bulunduğunu söyledi.
KOŞMAYA BAŞLADI
Polislere "Terbiyesizler" diye bağıran grupla koşan Asu Kaya, nefes nefese kaldı.
O sırada Asu Kaya'nın etrafını saran grup, birkaç şişe su uzattı ancak Kaya, ilk başta verilen suyu içmek istemedi.
BAYILMAYA ÇALIŞTI
İlk başlarda verilen suyu içmeyen Asu Kaya, nefes nefes kalınca bayılmaya çalıştı ancak yanına gelen polis ekiplerinin sakinlikle konuşmaya çalışması da dikkati çekti.