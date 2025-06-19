CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya zorla bayılmaya çalıştı CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, polisin Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü'ne müdahale ettiğini söyleyip, koşmaya başladı. Yorulan ancak kendisine verilen suları da içmeyen Kaya, nefes nefese kalınca kısa süreli fenalaştı.