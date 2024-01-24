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CHP kalan adayları belirlemek için toplanıyor: Cuma günü açıklanacak

CHP kalan adayları belirlemek için toplanıyor: Cuma günü açıklanacak CHP, yerel seçim için kalan adayları belirlemek üzere Cuma günü toplanacak. Toplantılar dolayısıyla CHP Genel Merkezi’ne yarın ve cuma günü ziyaretçi kabul edilmeyecek.