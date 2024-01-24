CHP kalan adayları belirlemek için toplanıyor: Cuma günü açıklanacak

Yerel seçimlere aylar kaldı...
CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere cuma toplanacak.
Çalışmalar tamamlandı
CHP, bugüne kadar 622 seçim çevresinde adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu yaklaşık 700 seçim çevresi için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını tamamladı.
Bu kapsamda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK'nin ardından akşam saatlerinde CHP lideri Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı yapılacak.
Büyük çoğunluğu açıklanacak
Toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı öğrenildi.
CHP, aday belirleme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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