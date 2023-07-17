CHP karıştı! Tanju Özcan ile birlikte genel merkez önünde slogan atanlar tespit edilecek CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, Tanju Özcan ile birlikte CHP Genel Merkezi önünde slogan atanların partiye iletildiğini belirtti. Türkoğlu, "Partinin tüzüğüne aykırı hareket görülürse disiplin kuruluna sevk edilir" dedi.

İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları muhalefet cephesinde dengeleri bozdu.

CHP içind, partinin önde gelen siyasetçileri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrılarında bulundu.

Tepki gösteren isimlerden biri de partiden 1 yıl geçici ihraç edilen ve 13 Haziran’da tekrar partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

İstifa sloganları atıldı

Özcan, harekete geçerek günler öncesinden duyurduğu 'Adalet ve Değişim’ yürüyüşünü başlattı.

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Özcan, yürüyüşün 10'uncu günde Başkent'e vardı.

Burada CHP Genel Merkezi'nin önünde, beraberindeki kalabalıkla birlikte Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı ve istifa sloganları yükseldi.

Bunun üzerine basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu da CHP Genel Merkezi önünde Özcan ile birlikte slogan atan bazı partililerin görüntü kayıtlarının ve şikayet dilekçelerinin kendilerine ulaştığını belirtti.

"Disiplin Kurulumuz iki şekilde çalışır"

‘Tanju Özcan’ın yürüyüşüne destek verenlerin partiden ihraç edilmesi’ söylemlerine yanıt veren Başkan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi arkadaşlar bizim Disiplin Kurulumuz iki şekilde çalışır. Birincisi İl Yönetimi ya da Genel Merkez Yönetim Kurulu, disipline verilecek parti üyelerinin, herhangi bir tavrını, hareketini, yanlışını görürse gerekçeli kararıyla beraber evraklarını hazırlar, sevkini yapar. İkincisi de birileri, partinin tüzüğüne aykırı herhangi bir hareket, tavır görürse onunla ilgili Disiplin Kuruluna vermeye yetkili olan İl Yönetim Kurulu'na ya da Merkez Yönetim Kurulu'na dilekçe verir, gerekçelerini verir. İl Yönetim Kurulu gerekçeleri görüşür. Verilecek kişiyi davet eder, dinler, eğer verileceği yönünde bir kanaati oluşursa disiplin kuruluna sevk edilir.

"Sloganlarla ilgili dilekçeler bize ulaştırıldı"

Bazı partililerin CHP Genel Merkezi önünde parti tüzüğüne aykırı davranış ve sloganlarının görüntü kayıtlarıyla birlikte kendisine ulaştığını ifade eden Türkoğlu, şöyle devam etti: