CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor

Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin uyarılarına rağmen CHP içerisinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde açıklamalar yükselmeye başladı.

Millet İttifakı içerisinde adaylık krizi var.

İttifak içerisindeki partilerin Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varamaması, ittifakta taşların yerinden oynamasına neden oluyor.

İyi Parti cephesi, CHP'nin yaptığı açıklamalardan oldukça rahatsız.

Buna rağmen CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir açıklama daha geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti bilen ve güvenilir biri olduğunu belirtti ve kendisinin aday olması gerektiğini söyledi.

"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK GÜVENİLEBİLİR BİRİSİ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Milliyet'e konuşan Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Genel Başkanımız günü geldiğinde ister kendisi olur -tabii ki partinin yetkili kurullarına danışacak partinin adayı ister kendisi olur" ifadelerini kullandı.