CHP Kobani olayları soruşturmasında HDP'ye destek için çağrıda bulundu

Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimler için CHP, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'ne seslenerek HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

HDP'Lİ İSİMLER

Gözaltı kararı verilen 82 kişi arasında; HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Altan Tan, Gülfer Kaya, eski milletvekilleri Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de bulunuyor.

CHP'DEN DESTEK ZİYARETİ ÇAĞRISI

HDP'li isimlere yapılan operasyon sonucu Kandil'in siyasi ayağına ilk destek CHP'den geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün HDP'yi arayıp bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'li İlhan Cihaner de Meclis'e çağrıda bulundu.

Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslendi.