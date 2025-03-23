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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri açıldı.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey bürokrat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu hakkında tutuklanma kararının çıkmasıyla birlikte CHP'de yeni bir koltuk yarışı başladı.

İBB Başkanlığı koltuğuna göz dikenler hemen kulisleri hareketlendirdi.

KOLTUĞUNU BIRAKMAYAN İSİM

CHP medyası tarafından da en son öne sürülen isim; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün.

7 dönem Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Hasan Akgün, 37 yıllık bir geçmişe sahip.

Geçtiğimiz seçim dönemlerinde birçok aday adayı ortaya çıksa da Hasan Akgün bir şekilde kendi adaylığını sağladı ve yeniden koltuğunda kaldı.

İMAMOĞLU İLE İLİŞKİSİ

Görevde kaldığı dönemde devasa bir servet edinen Hasan Akgün'ün Ekrem İmamoğlu ile arasındaki ilişki 2014 yılı öncesine dayanıyor.

Hasan Akgün de İmamoğlu gibi Trabzonlu.

TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAYAN SÖZLER

CHP'li Hasan Akgün, son olarak Türk milletine yönelik kullandığı çirkin ifadeler nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, şu ifadelerle Türk milletini aşağılamıştı:

"250 bin yıl sonra dahi Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız."

Bu sözler üzerine bir vatandaş Hasan Akgün'e, "Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" diye sordu.

Akgün'ün cevabı ise şöyle oldu:

"Aşağılıyor tabii ki. Yükselmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki; 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan Avustralya'ya kadar Kore arabasına binerler. Çünkü teknolojisi yüksek."

ADAYLIK İHTİMALİ OLAN 2. İSİM

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yanı sıra kulislerde konuşulan bir isim daha var.

O da Sinem Dedetaş.

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sinem Dedetaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yerine aday olabileceği CHP kulislerinde konuşuluyor.

YENİ İBB BAŞKANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

İBB'nin yeni başkanı, 26 Mart Çarşamba günü 13.00'da seçilecek.