CHP kurultaya gidiyor: Kılıçdaroğlu'na yakın 50 vekil imza verdi

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CHP'de kurultay hesapları...

CHP'de bir yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel tartışması bir yandan da bele diye başkanlarının genel merkezle kavgaları büyüyor.

Partide genel merkez yönetimine karşı yeni bir hamle hazırlandığı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY HAMLESİ

Bu hamlenin başını çeken ismin ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu öğrenildi.

KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, CHP’de olağanüstü kurultay süreci başladı.

50 MİLLETVEKİLİ İMZA TOPLADI

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilinin işlerin iyiye gitmediği yönünde görüşlerinin olduğunu belirten Burhan, 50 milletvekilinin imza toplamaya başladığını söyledi.

YÖNETİMDEN MEMNUN DEĞİLLER

Kasım 2023'teki kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu karşısında İmamoğlu önderliğinde toparlanan “Zoom Cuntası”nda yer alan ve Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı da yapan bazı üst düzey isimler var.

CHP içindeki bu yeni ekibin, partide ağırlık noktası oluşturmadığı bildirildi.

ARABA KAVGASI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde iddialar kavga çıkardı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Arabaları aldılar, yemekleri kestiler, diye algı yapmak çirkin, ahlaksız, terbiyesizcedir" dedi.

Başarır’a cevap, Kılıçdaroğlu'nun eski basın danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt geldi. Topsakal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır" ifadelerini kullandı.