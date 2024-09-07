CHP Kurultayı bitti: 3 dönem kuralı yeni tüzüğe girdi

CHP'nin tüzük değişikliği tamamlandı.
ATO Congresium'da toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı sona erdi.
Kurultayda parti tüzüğünde yapılan değişiklikler dikkat çekti.
Buna göre yeni tüzükle CHP'de 3 dönem kuralı geldi.
3 DÖNEM KURALI CHP TÜZÜĞÜNE GİRDİ
Bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek.
TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik yöntemlerin, ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması, merkez yoklaması olduğu belirtildi
2018 SEÇİMLERİ MİLAT ALINACAK
Milletvekillerinde dönem kuralı uygulaması 24 Haziran 2018 seçimleriyle oluşmuş TBMM 27. yasama dönemi itibarıyla başlayacak.
Böylelikle gelecek seçimlerde birçok CHP'li bu kurala takılacak.
Başta milletvekilleri olmak üzere birçok CHP'li listelerin dışında kalacak.
İşte yeni kuralla birlikte bir sonraki seçimde milletvekili adayı olamayacak CHP'nin demirbaşları:
3 DÖNEMDEN FAZLA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAN İSİMLER
Erdoğan Toprak; 7. dönemi
Faik Öztrak; 6. dönemi
Engin Altay; 7. Dönemi
Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi
İlhan Kesici; 5. Dönemi
Bülent Tezcan; 5. Dönemi
Orhan Sarıbal; 4. Dönemi
Veli Ağbaba; 5. Dönemi
Seyit Torun; 4. Dönemi
Mahmut Tanal; 5. Dönemi
Yaşar Tüzün; 6. Dönemi
Tekin Bingöl; 5. Dönemi
Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi
Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi
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