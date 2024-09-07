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CHP Kurultayı bitti: 3 dönem kuralı yeni tüzüğe girdi

CHP Kurultayı bitti: 3 dönem kuralı yeni tüzüğe girdi CHP'de değişen tüzük kurallarına göre CHP'liler en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek.