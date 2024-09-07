CHP Kurultayı bitti: 3 dönem kuralı yeni tüzüğe girdi
Haber Merkezi

CHP'nin tüzük değişikliği tamamlandı.

ATO Congresium'da toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı sona erdi.

Kurultayda parti tüzüğünde yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Buna göre yeni tüzükle CHP'de 3 dönem kuralı geldi.

3 DÖNEM KURALI CHP TÜZÜĞÜNE GİRDİ

Bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek.

TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik yöntemlerin, ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması, merkez yoklaması olduğu belirtildi

2018 SEÇİMLERİ MİLAT ALINACAK

Milletvekillerinde dönem kuralı uygulaması 24 Haziran 2018 seçimleriyle oluşmuş TBMM 27. yasama dönemi itibarıyla başlayacak.

Böylelikle gelecek seçimlerde birçok CHP'li bu kurala takılacak.

Başta milletvekilleri olmak üzere birçok CHP'li listelerin dışında kalacak.

İşte yeni kuralla birlikte bir sonraki seçimde adayı olamayacak CHP'nin demirbaşları:

3 DÖNEMDEN FAZLA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAN İSİMLER

Erdoğan Toprak; 7. dönemi

Faik Öztrak; 6. dönemi

Engin Altay; 7. Dönemi

Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi

İlhan Kesici; 5. Dönemi

Bülent Tezcan; 5. Dönemi

Orhan Sarıbal; 4. Dönemi

Veli Ağbaba; 5. Dönemi

Seyit Torun; 4. Dönemi

Mahmut Tanal; 5. Dönemi

Yaşar Tüzün; 6. Dönemi

Tekin Bingöl; 5. Dönemi

Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi

Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi