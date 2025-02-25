CHP kurultayına 'şaibe' soruşturması: Lütfü Savaş ifade verdi

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CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu.

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.

LÜTFÜ SAVAŞ İFADE VERDİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tanık sıfatıyla ifade verdi.

Savaş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına tanık olarak ifade verdikten sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, savcılık daveti üzerine ifadeye geldiğini bildirdi.

Üregen, "Hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN CHP'YE YENİ SUÇ DUYURUSU

Müvekkilinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük ve delegelerin iradesinin sakatlandığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Üregen, kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını öne sürdü.

Avukat Üregen, sözlerine şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğündeki madde 47'ye göre birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılması halinde, iki toplantı arasındaki süre en az üç saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sonra erdikten sonra bir saat içinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir. Bu durum parti tüzüğünün 47. maddesine açıkça aykırı olup, kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır. Sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir.

Üregen, hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.

Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delgesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.

SAVAŞ'IN CHP'DEN İHRACI

2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi tartışmalara konu olan Lütfü Savaş, CHP’nin arkasında durmadığını öne sürmüştü.

6 Şubat depremlerinin mesulü gibi faturanın kendisine kesildiğini iddia eden Savaş, yerel seçim sürecindeki tartışmalardan CHP’yi sorumlu tuttu.

KENT UZLAŞISINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Savaş, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’n tutuklanmasının ardından DEM Parti’nin Esenyurt mitingine katılmasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirmişti.

Savaş o gün, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" dedi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu sözlerin ardından, 3 Kasım’da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oy birliğiyle Savaş’ı disipline sevk etti.

Disipline sevk edilen Savaş, geçtiğimiz aralık ayından CHP'den ihraç edildi.