CHP kurultayına soruşturma: Tanıklar para teklif edildiğini kabul etti

AA & Ensonhaber

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin harekete geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

PARA TEKLİF EDİLDİĞİNİ KABUL ETTİLER

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ayrıca tanıklardan biri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.