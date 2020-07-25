CHP kurultayına partideki muhalif isimlerin açıklamaları damga vurdu. Kürsüye çıkan CHP'li Baykal'a kurulan kaset komplosunu hatırlatınca ortalık karıştı.

Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde ortaya çıkan özel görüntülerinin ardından görevinden istifa etmişti.

İstifa kararının ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, önce bu göreve aday olmayacağını söylese de kararını değiştirip CHP Genel Başkanlığına aday olarak partinin başına geçmişti.

Aradan yıllar geçti.

Deniz Baykal'ın görüntülerinin ortaya çıkmasından FETÖ'nün parmağının olduğu anlaşıldı.

O dönem görev yapan bazı polisler hakkında davalar açıldı, soruşturmalar sürüyor.

Yaşananlar halen hafızalarda.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda yaşananlar tekrar gündeme getirildi.

30 YILDIR İKTİDAR OLAMAYAN PARTİMİZDE...

Kürsüye çıkan CHP'li Nuriye Berberoğlu, "Tıpış tıpış yürümeyi tercih eden delegeler, nasılsınız? İyi misiniz? Halinizden memnun musunuz? Aranızda mutluyum, memnunum diyen varsa eğer, 30 yıldır iktidar olamayan partimizde, bu arkadaşları mutlu kılan nedir diye sorgulamamız lazım." diyerek sözlerine başladı.

CHP kurultayında kaset gerilimi VİDEO

KASETLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLERİ SİZE KİM SERVİS ETTİ

CHP'nin muhalif ismi "Bu kürsüden Genel Başkan'a sormak istediklerim var. Partimiz, uluslararası bir operasyona maruz bırakıldı. O operasyona konu kaseti, Erdoğan'a izletirken aldıkları görüntüyü size kimlerin nerede servis ettiğini açıklamadınız.





TELEFONLARI KAPATIP YATTA KİMİNLE GÖRÜŞTÜ

2 Mayıs 2019'da İstanbul seçimine günler kala, siyasi trafiğin en yoğun günlerinde Kalamış Yat Limanı'nda beraberinizdekilerin tüm telefonlarını kapatarak katıldığınız yat gezisinde..." dedi.

Kurultay yönetimi, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin artması üzerine mikrofonun sesini kapadı.

Israr üzerine yeniden konuşmaya başlayan Berberoğlu, "Katıldığınız yat gezisinde kimlerle görüştüğünüzü açıklamadınız. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için devletin en kilit noktalarındaki kişileri devreye soktu dediniz. Ama Saray'a giden vekili açıklamadınız. Sizin bu görüşmeden haberdar olduğunuz izlenimini yaratacağını düşünmediniz mi?" dedi.

"LÜTFEN KESELİM"

Bu sırada "Lütfen keselim" diye bağıranlar oldu.