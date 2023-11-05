CHP kurultayında Kılıçdaroğlu tribünleri boş kaldı Değişimcilerin adayı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki genel başkanlık seçiminde, 2. turda süren sayım sona erdi. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Kurultay salonundaki Kılıçdaroğlu destekçilerinin sayısındaki seyreklik ise gözlerden kaçmadı.

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CHP'nin tarihi kurultayından yine tarihi bir sonuç çıktı..

Değişimcilerin adayı olan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren seçim savaşında açıklanan sonuçlara göre ilk turda kazanan çıkmadı.

Sonuca göre Kılıçdaroğlu 664, Özel 682 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel genel başkanlığı 2 oyla kaçırdı ve seçim ikinci tura ertelendi.

İkinci turda da oylama sonlandı ve yapılan sayımla birlikte Özgür Özel 812 oy alırken Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Sonuca göre CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.



Kılıçdaroğlu tribünleri boş kaldı

Seçimin yapıldığı kurultay salonunda ise Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin bulunduğu tribünler boş kaldı.

Ortaya çıkan bu manzara ile Kılıçdaroğlu'nun şansının az olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, oyunu kullandıktan sonra kurultay salonunu terkettiği öğrenilmişti.

